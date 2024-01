F1, Christijan Albers: “Lewis Hamilton é o único que se pode aproximar de Max Verstappen” | AutoSport

“Para o observador neutro, espero que a Mercedes venha com um carro melhor em 2024”, disse Albers. “Porque se olharmos apenas para as qualidades dos atuais pilotos, penso que Lewis Hamilton é o único que se pode aproximar de Verstappen. Estou a falar principalmente da qualidade de ser capaz de ter um desempenho consistente e ser muito estável nos tempos por volta durante uma corrida. Tal como Verstappen, Hamilton é alguém que consegue gerir os seus pneus de forma maravilhosa. Avaliar certas situações, sentir a borracha; nesse aspeto, estão sozinhos.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI