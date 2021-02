F1, Christijan Albers: “E se a Honda não tiver um bom motor no próximo ano?”

Christijan Albers deixou criticas à Red Bull. O ex-piloto de F1 afirmou que a equipa está a correr um risco tremendo com o motor Honda e que a comunicação não é a ideal.

Excêntricos e desorganizados… adjetivos que não seriam primeiras escolhas para definir a Red Bull mas que Albers usou. No podcast de Formule 1 do De Telegraaf, Albers questionou se a Red Bull foi sensata em apostar na unidade Honda, nos moldes que são conhecidos. “E se a Honda não tiver um bom motor no próximo ano? Então a Red Bull tem um problema sério, porque não pode desenvolver o motor até 2025. Tudo com essa equipa tem de ser excêntrico e vistoso. Mas se olharmos para eles à distância, eles são super desorganizados. Nada contra Max Verstappen, mas outras equipas são muito mais profissionais em termos de comunicação“, disse o antigo piloto de F1.