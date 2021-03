F1, Christijan Albers: “Adrian Newey está acabado”

Christijan Albers tem-se tornado num comentador com opiniões algo polémicas. O ex-piloto de F1 vai aos poucos colecionando frases fortes que nem sempre são unânimes para a globalidade dos fãs da F1.

A última tem a ver com Adrian Newey. O génio da Red Bull um dos grandes responsáveis pelo sucesso da equipa foi alvo da avaliação de Albers que o considera… “acabado”, olhando para James Key o atual diretor técnico da McLaren como o seu natural sucessor:

“Adrian Newey está praticamente acabado”, disse Albers à publicação holandesa Formule 1. “Na Red Bull, eles têm de construir para o futuro. Eu vejo Key como o novo Newey”.

“Se ele não receber uma oferta significativamente melhor de uma equipa de topo como a Ferrari, penso que ele vai ficar na McLaren. Estou muito curioso sobre isso. O que pode ele fazer com mais orçamento e pessoas?

Albers trabalhou diretamente com Key em 2006 e 2007, primeiro na Midland e depois na Spyker. Para o ex-piloto, Key não se destaca em todas as áreas, mas em última análise tem tudo o que é necessário para ser um dos grandes diretores técnicos do desporto.

“Key não é duro”, disse o holandês. “Ele precisa de um pouco de orientação. Mas que diferença é que isso faz? É sobre o quão bom o carro é. Penso que ele é um talento, um verdadeiro génio. Ele pode certamente continuar a crescer no seu papel de director técnico”.

Key é claramente um dos melhores diretores técnicos na F1 e o trabalho que desenvolveu na Toro Rosso é a prova disso. A aposta da McLaren foi inteligente e o trabalho desenvolvido até agora mostra que Key pode ser um elemento vital no ressurgimento da equipa, em especial a partir de 2022, com a entrada dos novos regulamentos.

Quanto à afirmação de que Newey está acabado… é certamente a opinião de Albers mas dizer que um dos melhores diretores técnicos da F1 está acabado parece certamente algo rebuscado.