F1: Christian Lundgaard testou com a Alpine | AutoSport

O piloto júnior da Alpine, Christian Lundgaard testou com o RS18 durante um dia no circuito de Silverstone. O dinamarquês completou 101 voltas no carro de 2018. sendo esta a sua quarta experiência aos comandos de um F1.

“Foi um dia muito calmo em Silverstone e estou feliz com a forma como correu. Conseguimos concluir grande parte do programa que tínhamos planeado, e senti-me muito bem no carro à volta do circuito de Silverstone. Fizemos algumas simulações de qualificação e simulações de corrida, por isso há muito para eu digerir e analisar depois. Já conduzi o R.S.18 antes, mas é sempre ótimo conduzir um carro de Fórmula 1 e vou tirar muitas lições de hoje”.