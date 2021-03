F1, Christian Klien: “Sebastian Vettel tem problemas psicológicos quando o seu companheiro é forte”

Sebastian Vettel dá-se mal como colegas de equipa mais fortes. É esta a opinião de Christian Klien que em declarações à Servus TV falou do tetra campeão.

O ex piloto da Red Bull afirmou que o alemão tem a hipótese de relançar a carreira mas terá de ter o seu colega de equipa sob controlo:

“Na Aston Martin, Vettel tem a oportunidade de realizar um reinício completo. Mas ele tem de manter o Lance Stroll sob controlo. Seb sempre teve problemas psicológicos quando o seu companheiro de equipa é particularmente forte, como aconteceu com Daniel Ricciardo e Charles Leclerc. Se ele não mantiver Stroll sob controlo, a sua carreira pode acabar muito rapidamente”, disse Klien.

Quanto às corridas sprint, Klien também não se mostrou particularmente entusiasmado:

“Se os carros estão mais próximos, então a corrida de domingo também é mais emocionante. E uma corrida de sprint também não faz sentido. Se Hamilton e Verstappen terminarem em primeiro e segundo no sprint, provavelmente também terminarão em primeiro e segundo no domingo. Deste ponto de vista, não compreendo o objetivo. Claro que eles estão a tentar tornar tudo artificialmente mais emocionante, mas penso que a receita básica deveria ser que os carros estarem mais próximos. Então o resto virá naturalmente. Gosto do formato tal como está agora. Especialmente na qualificação, acho realmente muito excitante, este sistema de knock-out”.