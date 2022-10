F1, Christian Horner: Verstappen é “o piloto mais talentoso” que passou pela Red Bull | AutoSport

Max Verstappen conquistou o segundo título mundial de Fórmula 1 numa época em que foi claramente o piloto mais forte do campeonato. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando conquistou o primeiro título na última corrida do calendário, as contas ficaram fechadas ao final de 18 das 22 rondas agendadas para a temporada.

Pela Red Bull passou Sebastian Vettel, que conquistou quatro títulos mundiais de pilotos, mas apesar disso o responsável da equipa, Christian Horner, assumiu que considera Max Verstappen o piloto mais talentoso que passou pelos seus carros.

“O ótimo é que ele se motiva a ele próprio, sente sempre que há mais para conquistar”, disse Horner ao The Guardian. “É claramente o piloto mais talentoso que já tivemos num dos nossos carros”.

O caminho do neerlandês até ao seu primeiro título não foi fácil e em 2018 passou por uma fase em que foi muito criticado pelos acidentes que foi tendo. Apesar disso, a equipa manteve a confiança no piloto. “Fui muito frontal com ele”, contou Horner sobre esse período da carreira de Verstappen. “Disse-lhe: ‘És mais do que suficientemente rápido, não tens de ganhar todas as lutas na primeira curva. Leve o teu tempo’. Ele foi embora, pensou nisso e o piloto que apareceu na ronda seguinte em Montreal, bem, era como um metrónomo”.

Com a Red Bull no meio de mais uma polémica fora de pista, com a FIA a considerar que os austríacos cometeram uma infração ao limite orçamental e as equipas adversárias a quererem uma sanção severa, Horner terá em Austin uma oportunidade de abordar este tema, estando agendada a sua conferência de imprensa com a companhia de Toto Wolff e Mattia Binotto.