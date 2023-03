F1, Christian Horner: “Vamos ter de ser eficientes e seletivos” no desenvolvimento | AutoSport

A Red Bull terá menos tempo de desenvolvimento do que as restantes equipas adversários em resultado da sanção imposta pela FIA pela infração ao regulamento financeiro por parte da equipa liderada por Christian Horner. O britânico reforçou a ideia da sua equipa ter de ser ainda mais eficiente do que costuma ser no desenvolvimento do RB19.

“Vai ser muito duro para desenvolvermos este carro”, explicou Horner ao F1.com. “É uma diferença significativa quando vemos o tempo que temos disponível comparando com vários dos nossos adversários. Mas é o que é, temos de fazer o melhor que podemos com aquilo que temos. Vamos ter de ser eficientes e seletivos com aquilo que queremos desenvolver e utilizar o tempo disponível”.

Fazendo uma comparação entre o que acontece agora, numa Fórmula 1 com limite orçamental definido e igual para as 10 equipas, e o que se passava antes, Horner explicou que “costumava ser uma corrida de sprint na forma rápida como desenvolvíamos os carros, tínhamos um orçamento e podíamos fazer o que nos apetecia. Agora é uma questão de saber como melhor aplicamos os recursos e claro que ainda existem variáveis, como os acidentes que podem ter um peso grande nos gastos”.

A relação entre os dois pilotos da Red Bull tem sido um assunto esmiuçado, mas para o responsável da equipa trata-se de “dois grandes pilotos que querem vencer. Têm uma boa relação entre si e sabem a responsabilidade que é de pilotar pela equipa e as expectativas sobre eles. Tem sido uma dupla muito eficaz para nós e espero que assim continue”, concluiu.