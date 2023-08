F1: Christian Horner vai manter Sergio Pérez em 2024. Em 2025 o cenário pode ser diferente | AutoSport

A dupla da Red Bull para a próxima época já está definida. Segundo Christian Horner, Sergio Pérez vai manter o seu lugar na equipa na próxima época. Em 2025, quando o contrato do mexicano termina… logo se vê.

Horner foi perentório quanto a manutenção de Pérez na equipa, algo que vem dizendo desde a chegada e Daniel Ricciardo à equipa, que colocou mais pressão no mexicano, com a possibilidade de Ricciardo regressar à sua antiga equipa. Mas Horner assegurou a permanência do mexicano para 2024, deixando tudo em aberto para 2025:

“Temos um contrato”, disse Horner ao Speedcafe sobre a situação com Perez. “Estamos felizes com Checo e ele será nosso piloto no próximo ano. Mas, para nós, é sempre bom ter… o objetivo da AlphaTauri e da Toro Rosso antes era treinar pilotos como potenciais candidatos à Red Bull Racing. É por isso que, com o Nyck, não parecia que ele fosse ser um candidato à Red Bull Racing, por isso o argumento que se coloca é: faz sentido continuar? Acho que é bom ter sempre opções. Quero dizer, Max está fixo até 28. O contrato do Checo termina no final do próximo ano. Se o Checo cumprir, continuaremos com ele. Se ele não conseguir, seja qual for a razão, então pode haver mudanças… mas isso não se restringe apenas aos pilotos da AlphaTauri, porque há imensos pilotos nas boxes que gostariam de conduzir um carro da Red Bull. Não vejo a idade como uma barreira”, acrescentou quando lhe perguntaram se Ricciardo seria considerado demasiado velho em 2025. “Quando vejo o que Fernando Alonso está a fazer, e Lewis Hamilton. É tudo sobre o que está aqui em cima [na mente] que conta”.