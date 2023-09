F1, Christian Horner: “Um dia vamos ser derrotados. Isso é inevitável, garantido” | AutoSport

Christian Horner não conseguiu esconder o seu contentamento após o Grande Prémio de Itália, uma vez que a Red Bull manteve a sua invencibilidade desde o início da temporada de 2023 e Max Verstappen fez história na F1 com uma 10ª vitória consecutiva, batendo o recorde de Sebastian Vettel. Contudo, Horner admite que o domínio vai terminar, um dia: “É um resultado incrível”, disse Horner após a corrida. “A Ferrari conseguiu a pole position, e deu para ver o que isso significou para os tifosi. Certamente [no sábado] à noite, fora do meu hotel, eu estava no mesmo hotel que os pilotos da Ferrari… Acho que foi por volta da uma da manhã que eles finalmente se acalmaram.

Sabíamos que tínhamos um carro rápido. A Ferrari era muito, muito rápida nas retas. O Max conseguiu ver, penso eu, que eles estavam com um pouco mais de dificuldades no pneu traseiro e isso fazia parte da nossa estratégia em termos da configuração que adotámos, sabendo que as temperaturas iam ser um pouco mais altas.

O Carlos defendeu-se com muita força e robustez, o que é normal num Ferrari em Monza. Finalmente, Max conseguiu fazer a ultrapassagem, e Checo também, primeiro passando George, depois Charles e Carlos.

Para conseguir esse duplo final, e para Max se tornar…. [passar à frente de Sebastian Vettel] sozinho [com] o maior número de vitórias consecutivas, com 10 vitórias, é extraordinário.”

Questionado sobre se Verstappen se sentiu nervoso com a perspetiva de estabelecer o recorde, Horner acrescentou: “Eu não diria nervoso. Diria que deu para sentir que ele estava muito concentrado, mais do que o normal. Dava para ver que isso definitivamente significava algo para ele.”

A partir daqui, Horner explicou que o objetivo de Verstappen e da Red Bull é simples: levar sua abordagem corrida a corrida para a sequência final da campanha e não deixar seus padrões caírem: “Ter vencido 14 corridas em 14 até agora, sair da temporada europeia invicto, é algo que nunca poderíamos ter imaginado”, comentou ele. “Ganhar um Grande Prémio já é difícil, ganhar 14 seguidos, 24 dos últimos 25, significa que todos os membros da equipa fizeram a sua parte.

“Estamos a competir contra adversários de peso e estamos a fazer uma corrida de cada vez. A próxima corrida, Singapura, é um circuito de rua, é um dos mais difíceis do calendário. Vimos no ano passado como pode ser perigoso. Vamos fazer o nosso melhor para manter esta dinâmica”.

Horner acrescentou: “Um dia vamos ser derrotados. Isso é inevitável, garantido. É apenas uma questão de quando e nós temos que fazer com que o quando seja o mais distante possível.”