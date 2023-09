F1, Christian Horner: “Toto [Wolff] pensa que estamos a desenvolver um carro em função de um único piloto” | AutoSport

A diferença entre Max Verstappen e Sergio Pérez na qualificação do Grande Prémio dos Países Baixos levou Toto Wolff a expressar a sua surpresa, em declarações onde levantou a hipótese da Red Bull ter construído um carro à imagem do neerlandês.

Os comentários do responsável da Mercedes mereceram o reparo do bicampeão do mundo, que insistiu que é ele que “se adapta ao que eu preciso para que o carro seja rápido”.

Questionado sobre este tema, Christian Horner considera que os comentários de Wolff “mostram uma total falta de compreensão de como um carro de corrida e uma equipa se desenvolvem, se Toto pensa que estamos a desenvolver um carro em função de um único piloto”.

O chefe de equipa da Red Bull foi mais longe e salientou que “por vezes, os carros rápidos são carros difíceis. Historicamente, tem sido esse o caso. Os bons pilotos adaptam-se. Vê-se isso em condições de chuva, condições mistas, condições variadas, a elite adapta-se rapidamente. E penso que uma das suas principais capacidades é a capacidade de se adaptar às sensações e aos níveis de aderência que o carro lhe dá”. Horner garantiu que “não há certamente nenhuma direção para dizer que adaptamos algo para se adequar a um piloto específico”.

Na opinião de Horner, Verstappen está a consolidar o seu caminho entre os melhores da Fórmula 1. “É sempre difícil comparar gerações, mas temos de começar a incluí-lo no grupo de alguns dos melhores que o desporto já viu”, concluiu o responsável da Red Bull.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool