F1, Christian Horner: “Toto Wolff não está habituado a ter rivais” | AutoSport

Christian Horner está a gostar da luta com a Mercedes. O chefe da Red Bull admitiu que se está a divertir neste campeonato.

Em entrevista a La Gazetta dello Sport, Horner afirmou que Horner não está habituado a ter rivais, enquanto a Red Bull já venceu sob pressão, o que pode ser um ponto a favor da Red Bull:

“Estou a divertir-me. Vejo uma equipa forte, um Max em excelente forma e uma Honda a um nível muito elevado. Penso que o Toto não teve verdadeiros rivais com quem lutar nos últimos sete anos. Não está habituado a isso. É uma nova experiência para ele… Pelo contrário, ganhámos pelo menos dois dos quatro títulos após duras batalhas, especialmente contra a Ferrari.”

“Tem havido muita política fora da pista, começando com os testes de Inverno, quando se falava de carros de traseira elevada tendo uma vantagem regulamentar sobre os carros que não seguiram essa filosofia. E depois estamos a construir uma fábrica de motores, obviamente que tentámos contratar os melhores talentos do Reino Unido, incluindo os da Mercedes, e isso não o coloca no topo da lista de pessoas a quem a Mercedes enviará cartões de Natal.”

Quanto aos rumores de uma possível ligação com uma nova marca, Horner escondeu o jogo:

“Nunca diga nunca, mas não está nos planos neste momento. Será o nosso próprio motor. É bom que outras grandes empresas estejam interessadas em entrar na F1. Isto significa que esta categoria ainda é atrativa. Enquanto que na Fórmula E vemos o fenómeno oposto, porque muitos estão de partida. Qualquer que seja o motor que temos em 2025-2026 tem de soar bem e entreter, porque F1 é espetáculo.”

Quanto à permanência de Adrian Newey na Red Bull, depois do suposto assédio da Aston Martin, Horner foi claro.

“Adrian está feliz connosco e prolongou o seu contrato. Ele passou 16 anos na Red Bull, adora a nossa abordagem ao trabalho e continua super motivado”.