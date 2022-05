F1, Christian Horner: “Tivemos muita sorte” | AutoSport

A vantagem competitiva da Red Bull comparada com a Ferrari foi evidente, mas Christian Horner admitiu que a Red Bull teve sorte. Se a Ferrari tem parado quando o Safety Car entrou em pista, a sorte de Max Verstappen poderia ter sido muito diferente.

Não foi uma corria entusiasmante, mas a estratégia joga sempre um papel fundamental no sucesso das equipas. A Red Bull jogou com as cartas que tinha e Horner deixou subentendido que a Ferrari deixou escapar uma oportunidade:

“Foi uma verdadeira corrida tática e demos tudo o que tínhamos”, disse Horner, o Director da Equipa da Red Bull, citado pela thecheckeredflag.co.uk. “Tivemos muita sorte por a Ferrari não ter ido para as boxes no Safety Car. Max estava sob muita pressão de Charles Leclerc mas manteve o foco e não cometeu nenhum erro e foi gradualmente capaz de quebrar o DRS, que era muito poderoso, e gerir a vitória a partir daí”.

“Checo teve muito azar, teve um problema de sensores no início e perdeu cerca de 20 cavalos de potência. Sem esse problema pode até ter terminado em segundo lugar”, disse ele. “Temos algumas corridas interessantes à porta, o carro está bem, temos algum desenvolvimento a chegar no Verão e precisamos de perder algum peso, mas estamos satisfeitos com o fizemos este fim-de-semana”.