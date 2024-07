F1, Christian Horner: “Teremos discussões à porta fechada”

Christian Horner veio a público defender Max Verstappen depois das ‘acaloradas’ explosões de rádio no GP da Hungria. O neerlandês não deixou nada por dizer via rádio durante o Grande Prémio da Hungri, expressando as suas opiniões sobre a estratégia escolhida pela equipa, o desempenho do seu carro e a condução dos seus rivais.

Isso levou a algumas trocas de rádio entre o piloto e o seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase – mas o chefe da equipa, Christian Horner, foi rápido em dissipar quaisquer rumores de algum ‘qui pro quo’.

“Na largada, sentimos que era um incidente de corrida, três na curva, naturalmente fora de trajetória. Achamos que parecia bom, mas assim que foi para os Comissários (ndr, Noted), nesse contexto o mais provável era a penalização, por isso preferimos antecipar-nos e ceder a posição em pista ao Lando.

Depois sentimos que estendendo o stint poderíamos obter uma vantagem – e, na verdade, com pneus duros, podíamos ver que Max era competitivo, especialmente em comparação com os McLaren. Ele apanhou o Lewis rapidamente, mas infelizmente, ficou preso no ar sujo quando o Lewis começou a perder performance. Se tivéssemos ultrapassado Lewis naquele ponto, poderíamos ter conseguido chegar a um dos McLaren. No stint final passou [Charles] Leclerc, e acho que um incidente de corrida com Lewis é a maneira certa de descrevê-lo, sofreu alguns danos depois que o carro voou. O que subestimamos foi o quão complicado era o ar sujo – isso causou-nos mais danos.”

Isso explicava a estratégia da equipa, mas e a reação do piloto e as suas trocas de rádio cada vez mais acaloradas com o seu engenheiro?

“O Max estava frustrado, ele tem uma linha de comunicação muito direta com o seu engenheiro, então, sim, é algo que eles discutirão entre os dois”, disse Horner.

“Eles estão juntos há oito anos e sim, há coisas que poderíamos ter feito melhor na corrida e sobre as quais falaremos como equipa. Acho que todos veem que precisamos encontrar mais desempenho, e todos estão a trabalhar duro para fazer isso e teremos quaisquer discussões à porta fechada.”