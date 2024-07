F1, Christian Horner: “Temos uma reunião, mas não se trata apenas do Sergio Perez”

Christian Horner esclareceu os temas da reunião pós-Grande Prémio da Bélgica na Red Bull. Esperava-se que a reunião, que irá contar com a presença do conselheiro da Red Bull, Dr. Helmut Marko, se centrasse em Pérez, especialmente depois do seu sétimo lugar em Spa-Francorchamps, apesar de ter partido da primeira linha.

No entanto, Horner enfatizou que a reunião abordará vários tópicos, como de costume antes da pausa de verão, e não apenas o desempenho de Perez. Ele reconheceu que a principal discussão provavelmente girará em torno do campeonato de construtores. Mas é mesmo esse campeonato que está em causa com a recente forma de Pérez.

“Temos uma reunião, mas não se trata apenas do Checo [Sergio Perez]. Também temos outros temas em agenda, como acontece sempre no início da pausa de verão.”

Apesar de Max Verstappen ter aumentado a sua vantagem no campeonato de pilotos depois de ter terminado em quarto lugar na Bélgica (tendo arrancado de 11º devido a uma penalização), a queda de posições de Pérez levou a uma perda de pontos da Red Bull na classificação dos construtores. Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, garantiram pontos significativos, diminuindo a vantagem da Red Bull. Horner sublinhou a necessidade de melhorar o desempenho da equipa após a pausa de verão em Zandvoort.

“Aumentar a liderança até à pausa de verão para o Max [Verstappen] vai permitir-lhe descansar melhor”, disse Horner. “Para nós, o foco está nos construtores, que vimos mais sete ou oito pontos serem-nos retirados novamente hoje. Precisamos de dar a volta a isso quando regressarmos em Zandvoort.”