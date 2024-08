F1, Christian Horner: “Temos de perceber onde está o défice em relação à McLaren”

Pode parecer estranho, mas a Red Bull já só tem 30 pontos de avanço para a McLaren nos construtores, e as coisas estão a ficar complicadas para os homens da Milton Keynes que há algum tempo perceberam que quase só com Max Verstappen não vai ser fácil dar luta à McLaren nessa luta particular do campeonato. É verdade que o título de Pilotos é mais ‘querido’ pelos adeptos, mas a verdade é que na comunidade da F1, onde militam 10 equipas, a luta pelos construtores tem igualmente uma grande importância

As dificuldades de Sergio Perez continuam, mas curiosamente este foi o seu melhor resultado desde Miami, pelo que dá para perceber como tem sido complicada a vida do mexicano em pista.

Para Christian Horner: “Em primeiro lugar, parabéns à McLaren e ao Lando (Norris), o carro deles esteve numa liga diferente. Fizemos tudo o que podíamos e o Max converteu o 2º lugar numa liderança no início, mas via-se que ele não conseguia competir com o ritmo do Lando.

Em retrospetiva, a aposta que fizemos com mais downforce, depois de muito pouca pista na sexta-feira, talvez não tenha sido o melhor caminho. Temos de perceber onde está o défice em relação à McLaren e como podemos melhorar o desempenho do nosso carro, temos algumas ideias e vamos trabalhar arduamente para isso.

Vamos ter de reagir e estou confiante de que temos a força e a profundidade necessárias para o fazer.

O Max tem 70 pontos de vantagem no Campeonato de Pilotos, mas temos de continuar a pontuar como equipa e, nos dias em que não podemos ganhar, temos de terminar em segundo.

O Checo também fez uma condução sólida e, olhando para o seu ritmo, pareceu forte, especialmente na segunda metade da corrida, o que é positivo.

Portanto, temos muito trabalho pela frente, mas aprendemos muitas lições este fim de semana que podem ser muito valiosas, experimentámos algumas coisas no carro e temos bons dados para avaliar. Temos de garantir que utilizamos esses dados; é altura de digerir o que aconteceu aqui e tentar recuperar em Monza.”

FOTO Pirelli