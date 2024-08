F1, Christian Horner: “Temos a sorte de a McLaren ter tido um desempenho inferior no início do ano”

Christian Horner reconheceu que a Red Bull tem sorte por a McLaren não ser competitiva no início da época, tendo em conta o recente aumento de desempenho da McLaren.

Lando Norris assegurou a sua primeira vitória em Miami após a grande atualização da McLaren, mas nessa altura já estava a 53 pontos de Max Verstappen. Desde então a McLaren tem se aproximado muito da Red Bull chegando mesmo a suplantar a equipa campeão em várias corridas, como aconteceu agora em Zandvoort.

Horner enfatizou a importância de manter a liderança de 70 pontos, admitindo que a Red Bull precisa melhorar rapidamente. Ele notou que, embora Verstappen tenha liderado a corrida de domingo, o foco mudou para maximizar os pontos depois de não conseguir segurar Norris. A Red Bull está determinada a resolver os problemas do seu carro e a manter-se competitiva durante o resto da época.

“Os pilotos… temos a sorte de eles [McLaren] terem tido um desempenho inferior no início do ano, por isso temos uma margem de 70 pontos, mas isso pode diminuir muito rapidamente”, disse Horner. “É notável que essa seja apenas a segunda vitória de Lando com esse carro. Ele está a conduzir bem, está a ganhar confiança. A pressão está sobre nós para respondermos. Estamos habituados a estar na luta pelo campeonato ao longo dos anos, vamos lutar com tudo o que temos nas restantes corridas.”

“Acho que temos de conduzir com o campeonato em mente e houve sete vencedores de corridas diferentes este ano. Por isso, se não podemos ganhar, temos de marcar pontos. Só mostra que as coisas podem mudar muito rapidamente. Estávamos a ganhar corridas por 20, 25 segundos, e o Stefano estava a pedir-nos para abrandar nas primeiras cinco corridas. E depois as coisas podem mudar muito rapidamente, o que significa que também podem mudar para o outro lado”.

“Sabemos que temos um problema, como se pode ouvir do Max, que não sentiu que o carro estava a responder ao que ele queria. Penso que, obviamente, temos de ser capazes de transformar isso numa afinação que funcione com estes pneus em todas as condições. A McLaren fez isso com o Lando. Nós não conseguimos, mas limitámos os danos, pois se não podemos ganhar, acabamos em segundo”.