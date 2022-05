F1: Christian Horner surpreendido com o começo de ano da Red Bull | AutoSport

O diretor da Red Bull, Christian Horner, admitiu que está surpreendido com as primeiras corridas da sua equipa. Depois de um 2021 muito exigente, em que a Red Bull deu tudo para garantir o campeonato de Max Verstappen, o responsável britânico receava que esse esforço extra custasse caro no arranque desta nova era. No entanto, a equipa tem-se mostrado competitiva e pronta para o desafio.

“Tendo dedicado tanto esforço ao carro do ano passado, para depois nos aproximarmos destes novos regulamentos, optámos por correr o risco porque tivemos uma oportunidade de ganhar no ano passado”, disse Horner à CNN. “Isso colocou uma enorme pressão sobre a equipa pois ao entrar no segundo semestre do ano passado, tivemos que recuperar o atraso. Pessoalmente, não esperava que começássemos este ano de forma tão competitiva como fizemos”.

“Estar na primeira linha da frente na primeira corrida, ganhar a segunda corrida, ganhar e conseguir uma dobradinha em Imola e ganhar em Miami foi um começo inacreditável para nós, e penso que é um prémio para toda a equipa por fazer um trabalho fenomenal em tão curto espaço de tempo”.

“Há um longo, longo caminho a percorrer e a luta com a Ferrari é renhida. Temos visto grandes corridas”, acrescentou Horner. “Esperava que não estivéssemos preparados para outro ano competitivo como no ano passado, mas parece que este também pode ir até ao fim. Tem sido taco a taco e Barcelona é um desafio diferente, curvas de alta velocidade. Sabemos que a Ferrari é forte nessa área.”