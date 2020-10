F1: Christian Horner sobre motores: “Decisão até ao final do ano”

De acordo com o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, a equipa pretende tomar uma decisão até ao final de 2020 sobre a unidade motriz a utilizar, após a saída da Honda no final de 2021.

«Idealmente a decisão deve ser tomada até ao final do ano, porque o motor faz parte do desenho de 2022. Para que a equipa possa começar em 2021 precisamos disso», afirmou Horner ao grandprix247.

Quanto a um possível fornecedor, Horner revela ter tido conversações com os três presentes na grelha, a Mercedes, a Ferrari e a Renault: «Para lá de 2021 são eles os fornecedores que restam, por isso é natural que tenhamos discussões com os três. Temos pouco tempo, por isso estamos a avaliar todas as opções. Queremos competir e queremos ganhar campeonatos. É por isso que a Red Bull está no desporto e só o podemos fazer com uma unidade de potência competitiva».