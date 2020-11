F1, Christian Horner sobre dificuldades de Albon: “Um carro rápido por vezes é complicado”

Segundo o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, Alex Albon não tem tido ‘vida fácil’ devido às complexidades do monolugar de 2020, o RB16.

Com um desempenho significativamente inferior a Max Verstappen, especula-se muito que Albon possa ser substituído no final desta temporada, com Sergio Pérez e Nico Hulkenberg a serem os nomes mais falados para o lugar do tailandês.

“Um carro rápido por vezes é um carro complicado. Este ano o nosso carro tem as suas complexidades, mais do que no ano passado. Penso que agora começamos a compreender e a equipa está a trazer desenvolvimentos para tratar disso”, afirmou Horner.

Para além disso, Horner também confirmou que preferia manter o tailandês, dizendo: “O lugar é dele porque ele é que coloca lá o rabo. Agora tem de se abstrair do que vem de fora e ter bons fins de semana. Estamos concentrados no Plano A [manter Alex Albon] e vamos trabalhar para isso”.