F1, Christian Horner sobre Adrian Newey: “o maestro da orquestra técnica” | AutoSport

Visto como um dos melhores engenheiros na Fórmula 1, Adrian Newey é uma peça fundamental na engrenagem da Red Bull, mas a verdade é que a equipa de Milton Keynes tem que ir preparando uma possível saída do britânico da sua estrutura. Newey está envolvido em vários projetos – um dos mais recentes foi anunciado durante este ano e trata-se do primeiro hipercarro da Red Bull que será apressado em 2025, o RB17 que terá mais de 1000cv de potência – e já antes, ainda na altura em que a Aston Martin tinha parceria com a equipa austríaca, deu sérios avisos de querer deixar a “roda-viva” da F1 para se dedicar a outras paixões que tem.

Christian Horner, o responsável da Red Bull, afirmou que a equipa tem uma série de engenheiros competentes que podem vir a assumir as funções de Newey, mas este tem sido o “maestro” que tem ajudado a equipa a conquistar os títulos mundiais.

“Obviamente, analisamos e discutimos neste período de tempo, e o papel de Adrian como responsável técnico evoluiu para as ‘Advanced Technologies’ agora, e para o RB17 que anunciamos no início do ano”, disse Horner ao Speedcafe. “Divide o seu tempo por vários projetos, e isso forçou os outros engenheiros a assumirem-se. Pierre Wache como diretor técnico, e a equipa técnica, e fizeram um trabalho fantástico”.

Horner reconhece que Newey “trabalha em estreita colaboração com esse grupo. Tem uma enciclopédia de conhecimento, mas é óptimo ver a força e o potencial que temos tecnicamente e a forma como eles se esforçam”.

Resumindo a influência que Newey tem na equipa, o responsável da Red Bull disse que este “tem sido o maestro da orquestra técnica durante todos estes anos”.