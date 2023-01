F1, Christian Horner: “Só temos planos para Daniel Ricciardo como terceiro piloto” | AutoSport

Daniel Ricciardo é o novo piloto de testes e piloto de reserva da Red Bull. Para muitos, este pode ser o primeiro passo do australiano rumo a um regresso ao volante dos carros da equipa austríaca no futuro a médio prazo, mas Christian Horner fez questão de afastar esse cenário.

Ricciardo é visto como um dos grandes talentos da grelha, que teve dois anos difíceis na McLaren, depois de ter dado sinais positivos na reta final da sua passagem pela Renault. O regresso a casa pode significar que a Red Bull está atenta à situação de Sergio Pérez, mas o discurso oficial é que Ricciardo será apenas terceiro piloto e marcará presença em alguns eventos de marketing, como explicou Christian Horner.

Falando recentemente no podcast da KTM Summer Grill, Horner foi questionado se a Red Bull consideraria oferecer a Ricciardo um lugar na corrida a tempo inteiro no futuro, ao que ele respondeu: “Bem, ficámos surpreendidos ao ver Daniel no mercado. Assim, para nós, tendo ele crescido com a Red Bull, fazia sentido para nós trazê-lo de volta. É um piloto com muita experiência e com um nível muito elevado. Penso que Daniel talvez tenha perdido um pouco do seu amor pela Fórmula 1. Ele teve um par de épocas realmente difíceis. Para ele desempenhar um papel de apoio aos pilotos de corrida, como o nosso terceiro piloto, tanto aqui na fábrica como nos eventos com todos os parceiros comerciais que temos – sendo uma das caras mais reconhecíveis atualmente na Fórmula 1, para nós fazia muito sentido. E eu espero que no processo, Daniel redescubra a sua paixão pela Fórmula 1, mas só temos planos para ele como terceiro piloto, combinando com as atividades comerciais que ele irá desempenhar”.

“Daniel irá assistir a algumas corridas”, disse Horner. “Obviamente, ele será o nosso piloto de reserva para essas corridas. Ele provavelmente fará alguns testes de pneus para nos ajudar com o programa Pirelli que é distribuído pelas equipas. Ele fará algum trabalho no simulador. E depois, claro, com as exigências comerciais que temos, particularmente com uma presença muito maior nos EUA, onde Daniel está agora predominantemente baseado, com três GP lá no próximo ano, ele vai ter uma agenda ocupada para a época que se avizinha”.