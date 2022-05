F1, Christian Horner: “Sete equipas podem falhar as últimas corridas” | AutoSport

A questão do limite orçamental continua a ser tema de conversa. Apesar do limite ter sido aprovado pelas equipas, continua a haver tentativas de o aumentar, olhando a inflação recente que tem afetado os mercados. Christian Horner foi mais longe e admitiu mesmo que algumas equipas poderão falhar as últimas corridas do ano se os responsáveis não fizerem nada:

“Sete das equipas provavelmente precisarão de falhar as últimas quatro corridas para ficarem dentro do limite este ano”, disse ele, citado pela BBC. “Não se trata apenas das grandes equipas. São as equipas no meio da tabela que estão a debater-se com a inflação. A FIA tem um dever de cuidado. Eu sei que estão a levar este assunto a sério”.