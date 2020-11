F1, Christian Horner: “Seria uma pena ver estes motores num armazém no Japão”

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, insiste que a unidade motriz que a Red Bull Racing e a AlphaTauri vai utilizar a partir de 2022 vai ser conhecida até ao final deste mês. Se não for encontrada uma solução por parte da Red Bull, a Renault é obrigada, de acordo com os regulamentos, a fornecer a sua unidade motriz às equipas da Red Bull Racing e da AlphaTauri.

Mas, a prioridade parece ser continuar o projeto da Honda, adquirindo a propriedade intelectual, as instalações em Milton Keynes e os engenheiros que lá trabalham.

“A nossa opção favorita é continuar com a mesma unidade, obviamente com outro nome. Seria uma pena ver estes motores num armazém no Japão. Sabendo quais são os regulamentos, é preferível chegar a um acordo para os usar”, afirmou Horner à f1.com.

Se a Red Bull assumir o motor Honda, sabe-se também que estão a pressionar para um congelamento no desenvolvimento. Embora a Mercedes esteja do lado da equipa austríaca, a Ferrari e a Renault parecem estar contra. Apesar disso, Horner mostrou que o diretor técnico, Adrian Newey, pode também ajudar nesta decisão: “Temos tido discussões bastante produtivas com a Liberty Media e a FIA. O Adrian é sempre o último a entrar nestas coisas, por isso, ele vai saber qual a melhor opção, mas existem coisas práticas a serem decididas por ele”.