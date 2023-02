F1, Christian Horner: “Sergio Pérez tem capacidade para lutar pelo título, mas…” | AutoSport

Se em algumas equipas, a hierarquia de pilotos é menos clara, na Red Bull essa é bem definida. Max Verstappen é o n.º1 e Sergio Pérez é o n.º2. Christian Horner vê Pérez com capacidade para lutar pelo título, mas… Verstappen é o mais forte candidato.

A Red Bull não diz de forma clara que há um piloto que tem prioridade na caminhada para o título, mas a forma como fala sobre as possibilidade de chegar ao título, dá uma ideia bem definida do que os responsáveis da equipa pensam:

“A forma em que Max tem estado significa que ele é o homem a bater”, disse Horner à Auto Motor und Sport. “Ele é o atual Campeão Mundial e o Checo [Pérez] tem de lutar por isso, caso contrário, por que está ele a competir? Mas penso que a realidade é que, Max ao longo da época será provavelmente o candidato ao Campeonato do Mundo. Mas o Checo tem a capacidade de estar lá, precisamos que ambos os pilotos no seu melhor para conquistarmos o Campeonato do Mundo de Construtores. Checo sabe exatamente o que se espera dele, e ser o colega de equipa de Max é uma perspetiva bastante assustadora para qualquer piloto. Mas ele lidou muito bem com isso, e foi parte integrante da nossa vitória no Campeonato de Construtores [em 2022]. Checo evoluiu desde que se juntou à equipa em 2021”.