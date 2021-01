F1, Christian Horner: “Sérgio Pérez pode pressionar Max Verstappen”

Sérgio Pérez é a cara nova na Red Bull e Christian Horner tem esperança que o mexicano obrigue Max Verstappen a fazer mais e melhor.

Um dos primeiros fatores de motivação para um piloto é sempre levar a melhor sobre o colega de equipa. Quanto maior o desafio, mais os pilotos irão tentar melhorar. Até agora, apenas Daniel Ricciardo mostrou ser um desafio à altura do holandês. Mas Horner espera que Pérez possa trazer mais à equipa:

“Checo tem muita experiência e está na Fórmula 1 há dez anos”, disse Horner ao site holandês RacingNews365. “O seu desempenho na temporada passada foi excelente e o seu desempenho nas corridas foi muito, muito forte. Penso que ele pode pressionar Max mais do que Alex Albon foi capaz de fazer na época passada. Esperemos que isso nos dê mais força combinada para lutar contra a Mercedes”.

“No seu primeiro ano na GP2, ele foi sempre mais forte nas corridas do que na qualificação”, disse o chefe da Red Bull. “Ele tinha a determinação de nunca desistir. Sergio era como um cão com um osso. Penso que isso se tornou a sua imagem de marca em termos de corridas. Não por acaso que ele conseguiu alcançar lugares no pódio em carros medíocres que na realidade não pertenciam ao pódio. Ele é muito determinado durante as corridas e a sua gestão de pneus é muito boa. Sergio encontra-se agora numa fase da sua carreira em que é muito bom em todos os aspetos”.