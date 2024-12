F1, Christian Horner: “Sergio Pérez decidiu que vai tirar algum tempo para si”

Sergio Perez decidiu deixar a Red Bull Racing após uma época de 2024 difícil, apesar de um forte arranque e de uma extensão do contrato até 2025. Christian Horner revelou que Perez optou por se afastar para passar tempo com a sua família e refletir sobre o seu futuro.

As dificuldades de Perez com a estreita janela de desempenho do carro e uma diferença significativa de pontos para o companheiro de equipa Max Verstappen contribuíram para as suas dificuldades, com a Red Bull a terminar em terceiro lugar na classificação dos construtores.

Pérez enfrentou uma pressão crescente durante a época. Apesar das discussões sobre o seu futuro, a mudança para a equipa irmã da Red Bull nunca foi considerada.

“O Checo tem sido um membro fantástico desta equipa” disse Christian Horner. “Foi um ano difícil para ele, mas é uma ótima pessoa e, claro, desempenhou um papel fundamental no campeonato de pilotos de 21, 22 e 23 de construtores. Foi segundo no campeonato do mundo de pilotos no ano passado, ganhou cinco Grandes Prémios com os nossos carros. Mas ele refletiu depois da época e sentámo-nos a discutir na semana passada quais seriam os próximos passos, e ele decidiu que vai tirar algum tempo. Estamos tristes por vê-lo deixar a equipa, mas é óbvio que é altura de ele estar com a sua jovem família e refletir sobre o que quer fazer no futuro.”

“Houve lampejos da velha forma no Azerbaijão, mas infelizmente isso não se traduziu em pontos. Foi uma época extremamente frustrante para ele e, claro, isso prejudicou-nos bastante no campeonato de construtores.”

E quando questionado sobre se houve alguma discussão sobre a possibilidade de ele se mudar para a RB – uma mudança que a equipa fez anteriormente com Daniil Kvyat e Pierre Gasly – Horner admitiu: “Penso que na fase em que o Checo está na sua carreira isso não teria sido uma opção. Para ele, não foi nada que alguma vez tenhamos discutido ou que não tenhamos discutido ou sequer falado. Ele tomou esta decisão agora e, obviamente, apoiamo-la totalmente.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA