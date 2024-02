F1, Christian Horner: “Será uma temporada emocionante e extremamente competitiva” | AutoSport

A Oracle Red Bull Racing iniciou a sua 20ª temporada na Fórmula 1. Para animar as festividades, o lançamento da temporada 2024 deu início a um ano de comemorações, que explorará o impacto da equipa na F1 dentro e fora da pista, e como ela cresceu de ‘rookies’ no paddock ao triunfo em vários campeonatos. Mais de 350 fãs, parceiros da equipa deram as boas-vindas ao RB20.

David Coulthard, 13 vezes vencedor de Grandes Prémios e ex-piloto da Red Bull Racing, foi o anfitrião da cerimónia, o chefe da equipa e CEO Christian Horner, o tricampeão mundial Max Verstappen, o seis vezes vencedor de corridas e vice-campeão de 2023 Sergio ‘Checo ‘Perez.

O grupo reuniu-se para apresentar o novo carro, num evento que começou com a revisita à história da equipa. Presente no evento, o diretor e CEO da equipa, Christian Horner: “Este é um ano importante na história da equipa. Nos últimos 20 anos, a Red Bull conseguiu mudar o cenário da Fórmula 1 e fez isso por estar determinada a fazer as coisas de maneira diferente, por estar comprometida em jogar duro e correr ainda mais duro, e por estar totalmente focada em competir pelos maiores prémios no desporto. Tivemos a sorte de fazer isso em diversas ocasiões e sete títulos de pilotos, seis vitórias no Campeonato de Construtores e 113 vitórias em corridas até o momento demonstram o sucesso da visão da Red Bull para a sua equipa de F1.

O último capítulo dessa história começa hoje com o RB20. Será uma temporada emocionante e extremamente competitiva, mas como vimos no ano passado, esta é uma equipa que opera no auge de suas forças e no Max e no Checo temos dois pilotos que podem ‘entregar’ em todos os circuitos, em quaisquer condições, pelo que estou confiante de que, tal como temos feito nos últimos 20 anos, podemos competir por pódios, vitórias e, esperançosamente, mais campeonatos”, disse Horner.