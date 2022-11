F1, Christian Horner: “Seis equipas em risco de ultrapassar o limite orçamental” | AutoSport

Depois de finalmente ultrapassada a polémica do limite orçamental da Red Bull, esperava-se que este tema fosse finalmente deixado de lado, mas parece que ainda vai dar muito que falar. Christian Horner afirmou que seis equipas vão ultrapassar o limite orçamental este ano, o que a confirmar-se poderá ser uma dor de cabeça para a FIA.

Já se sabia que a implementação do limite orçamental iria ser uma complicada e que as equipas teriam dificuldades em adaptar-se à nova realidade, especialmente as maiores. Mas Horner afirmou que há muitas equipas em risco de quebrarem o limite orçamental, mais ainda este neste novo cenário de inflação:

“O perigo para 2022 é que pode haver seis equipas a violar o limite”, disse Horner. “Os preços da energia têm subido de forma exponencial. Felizmente, temos sido protegidos. Há a possibilidade de várias equipas, muitas das quais declararam durante as reuniões da Comissão de Fórmula 1, ultrapassarem o limite este ano. Não acredito que vamos ultrapassar o limite em 2022. Mas estas penalizações abriram um precedente para o futuro. Portanto, se receber 10 por cento de túnel de vento a menos por uma infração de 0,37 por cento, quanto valerá uma infração de cinco por cento”?

“A FIA estabeleceu connosco um precedente de 0,37 por cento [percentagem equivalente a 434 mil libras, o que a Red Bull excedeu em gastos, contando com o que pensou receber das finanças britânicas] de despesas em excesso”, acrescentou Horner. “Assim, a FIA tomou uma posição firme e agressiva em relação a isso para demonstrar que tomará qualquer infração com severidade”.