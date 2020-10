F1, Christian Horner: “Se o Albon estivesse na Alpha Tauri faria um excelente trabalho também”

Alex Albon está cada vez mais pressionado e o seu lugar na Red Bull está seriamente em risco, dada a falta de boas prestações do piloto tailandês. Na Alpha Tauri, Pierre Gasly está num excelente momento de forma mas Christian Horner defendeu Albon.

O chefe da Red Bull admitiu que o carro da Alpha Tauri é muito mais fácil de guiar que o Red Bull e defendeu que se Albon estivesse na equipa italiana, faria um trabalho tão bom quanto o de Gasly:

“Acho que o carro [Red Bull] é mais difícil de guiar do que o Alpha Tauri, sabemos disso e é muito, muito claro”, disse ele. “O nosso carro é muito mais sensível de traseira e acho que pode ser algo que desestabiliza os pilotos. Max [Verstappen] lida com isso incrivelmente bem, outros pilotos têm mais dificuldades com isso. São apenas os factos. Acho que se Alex estivesse num AlphaTauri, provavelmente estaria fazendo um trabalho muito semelhante ao que vemos com o Pierre, não tenho dúvidas disso.

“São apenas as características do nosso carro, eles estão com dificuldades para se comprometerem na entrada em curva. Vemos um pouco isso na Ferrari com [Charles] Leclerc e [Sebastian] Vettel e vimos isso na corrida com [Lewis] Hamilton e [Valtteri] Bottas. Às vezes é assim mesmo. “

“Temos muitas informações sobre os pilotos durante um longo período de tempo”, disse Horner. “Pierre fez um ótimo trabalho [em Portugal] e está a guiar muito bem naquele ambiente com a AlphaTauri, ele sente-se confortável naquele carro com talvez a menor pressão que vem com aquele ambiente também, e menos expectativa. “