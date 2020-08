F1, Christian Horner: “Se melhorar aos sábados, o Albon estará no pódio”

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, afirmou que Alex Albon pode estar perto de conseguir alcançar o seu primeiro pódio na Fórmula 1, referindo que para tal o tailandês tem de melhorar na qualificação.

Depois do Grande Prémio da Espanha, ao f1.com, Horner afirmou: “Ele precisa de trabalhar nos sábados [qualificação]. Espero que possamos fazer mais para ajudar o Alex e assim que ele for consistente e qualificar mais à frente, com o ritmo de corrida que tem, estará em breve no pódio”.

“A recuperação que mostrou em Silverstone foi fenomenal. Portanto, é só estar mais confortável durante uma volta”.