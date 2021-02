F1, Christian Horner: “Se Lewis Hamilton sair, Max Verstappen será prioridade para a Mercedes”

O contrato de apenas um ano de Lewis Hamilton deixa o “mercado” em suspenso por apenas alguns meses. A Red Bull sabe que Max Verstappen pode ser o alvo da equipa germânica.

A saga da renovação de Hamilton pela Mercedes não terminou, mas sim foi colocada em pausa por meio ano, até a Mercedes voltar a concentrar-se no dossier dos pilotos para o futuro. Se por um lado têm o melhor piloto da atualidade, por outro a Mercedes pretende começar a preparar o futuro e com isso uma mudança radical no alinhamento não é de excluir, seja de forma voluntária, seja se Hamilton quiser colocar um ponto final na sua carreira. A acontecer, Max Verstappen pode ser o alvo e Christian Horner sabe disso:

“Tenho a certeza de que se Lewis decidir desistir, Max estará naturalmente no topo da lista da Mercedes”, disse Horner ao Independent. “A realidade é que sim – como sempre – há cláusulas relacionadas com o desempenho no contrato de Max”, mas de acordo com Horner não há razão para pensar que a Verstappen as irá utilizar agora.

Verstappen acredita (e está ciente) nos investimentos que a Red Bull está a fazer para ele. Cabe à Red Bull cumprir essa promessa. “A questão é que não se deve forçar um piloto que não quer estar aqui para ficar. Estou confiante de que não teremos de invocar cláusulas contratuais. Cabe-nos a nós fazer um carro competitivo”, disse Horner.