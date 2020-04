F1, Christian Horner: “Se é para poupar, adiaria as novas regras para 2023”

O foco dos responsáveis das equipas de F1 está em encontrar forma de poupar o máximo para fazer frente à crise que se instalou na F1. Christian Horner falou em adiar mais os novos regulamentos:

Para o responsável da Red Bull, se as equipas quiserem poupar verdadeiramente, os novos regulamentos terão de ser adiados por mais um ano. Os novos carros são uma das maiores mudanças de sempre da F1, com uma nova filosofia ao nível da aerodinâmica, suspensões, gestão de pneus entre muitos outros aspetos. Serão mudanças caras que talvez não sejam indicadas nesta fase:

“Como Ron Dennis costumava dizer, se quer poupar neste negócio, não mude nada e ele estava absolutamente certo”, disse Horner ao Vodcast da Sky Sports F1.

“É por isso que não concordo muito com uma mudança completa do carro para 2022. Não há um único componente que seja uma transição de 2021 para 2022.“

“Seremos forçados a fazer testes de pneus e construir carros para testes, o que é uma pressão desnecessária colocar esses custos em 2021. Eu teria adiado as regras mais um ano, até 2023.“

“Se falarmos da Ferrari, por exemplo, eles poderão dizer:” Sim, do ponto de vista dos custos nós concordamos, mas o nosso carro não é tão competitivo. Queremos uma folha de papel limpa “.

“É claro que todas as equipas mais abaixo acham que uma folha de papel em branco mudará a hierarquia. A realidade é que nada mudará, mas aumentará os custo no próximo ano. ”

“Esta crise afetou todas as equipas, todas as empresas do mundo e a Red Bull não é diferente”, acrescentou Horner. “Então, em momentos como este, um pouco como a crise financeira de 2008, temos de começar a olhar para além dos nossos próprios interesses e olhar para o desporto em geral e todas as 10 equipas. Passamos por isso quando a Honda se retirou em 2008, e fizemos algumas mudanças drásticas na época.”

“As equipas reuniram-se e realmente concentraram-se nos custos. O que aconteceu com os regulamentos, congelando uma enorme quantidade de carro – provavelmente 60% do carro está congelado entre 2020 e 2021, então basicamente serão apenas algumas atualizações aerodinâmicas entre épocas- acho que é absolutamente a coisa certa a fazer se você estivermos focado apenas em cortar os custos “.