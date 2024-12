F1, Christian Horner: “Ritmo de corrida do Lawson foi ligeiramente melhor que o do Tsunoda”

Christian Horner explicou a decisão da Red Bull de promover Liam Lawson em vez de Yuki Tsunoda para substituir Sergio Perez na época de 2025. Embora Tsunoda, com quatro anos de experiência, tenha tido um bom desempenho durante o seu recente teste em Abu Dhabi, o ritmo de corrida de Lawson impressionou mais a Red Bull.

Horner observou que o ritmo de corrida de Lawson foi ligeiramente melhor do que o de Tsunoda e, apesar da experiência limitada de Lawson (apenas 11 corridas), ele demonstrou um forte potencial, resiliência e uma boa ética de trabalho. Horner também mencionou que Tsunoda continuará envolvido com a equipa e estará à disposição para qualquer potencial papel de substituto na época de 2025.

“Foi muito, muito renhido entre os dois”, disse Horner. “Yuki é um piloto muito rápido. Ele já tem três ou quatro temporadas de experiência. Ele fez um trabalho muito bom no teste de pneus para nós em Abu Dhabi, onde os engenheiros ficaram impressionados com o seu desempenho. Mas sentimos que, com o Liam, quando olhamos para a análise da corrida dele, o ritmo foi ligeiramente melhor nas corridas que ele fez”, disse ele.

“O seu ritmo de qualificação foi muito próximo do de Yuki, e temos de assumir que o potencial de Liam, que só disputou 11 Grandes Prémios, é que ele só vai melhorar e ficar mais forte. Ele demonstrou uma verdadeira resistência mental e tenacidade. Os engenheiros gostaram de trabalhar com ele durante as corridas que fez este ano. Ele também tem uma boa ética de trabalho. É ótimo ter também o Yuki ainda envolvido na cena da Racing Bull no próximo ano. E, claro, ele está à disposição caso seja necessário.”