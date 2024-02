F1: Christian Horner responde a fuga de informação relacionada com o inquérito da Red Bull | AutoSport

Christian Horner emitiu uma declaração após alegada fuga de informações relacionadas com o inquérito recentemente concluído pela Red Bull. Terão sido partilhadas informações confidenciais em relação ao caso do inquérito interno da Red Bull, depois de ilibado Christian Horner de qualquer irregularidade ou comportamento inapropriado, com jornalistas, responsáveis de equipas e Stefano Domenicali.

A informação foi avançada pela jornalista da Associated Press Jenna Fryer, através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter), confirmando a receção de um email, a partir de uma conta anónima, com um link para o armazenamento na ‘cloud’ da Google que conterá fotografias e mensagens de Whatsapp, supostamente do responsável da Red Bull.

O responsável da Red Bull emitiu uma declaração sobre este assunto. “Não vou comentar a especulação anónima, mas para reiterar, sempre neguei as alegações”, disse Horner. “Respeitei a integridade do inquérito independente e cooperei plenamente em todas as fases do processo. Foi uma investigação exaustiva e justa, conduzida por um advogado especialista independente, e foi concluída, rejeitando a queixa apresentada.Continuo totalmente concentrado no início da época”.

Ainda segunda a jornalista, os destinatários foram jornalistas, chefes de outras equipas, responsáveis da Liberty Media e Stefano Domenicali.