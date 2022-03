F1, Christian Horner: “Renovação de Verstappen é fenomenal para nós” | AutoSport

A Red Bull nunca escondeu que queria muito renovar com Max Verstappen, mas este acordo até 2028 dá uma estabilidade que talvez os responsáveis da equipa não esperariam conseguir. A Red Bull conseguiu “prender” um dos pilotos mais valiosos e talentosos da atualidade e isso é também uma demonstração de força. Christian Horner admitiu que esta renovação era fenomenal para a equipa:

“Penso que demonstra o compromisso que a Red Bull tem com o Max e o Max com a Red Bull. Creio que é uma notícia fantástica para toda a equipa. Mostra também a crença no que estamos a fazer, pelo que não se pode começar a época de melhor forma. Um acordo até 2028 é fenomenal para nós”, disse Horner num vídeo da equipa. “É muito importante para nós termos essa continuidade. Sempre acreditamos nisso. O facto de nos termos comprometido com o Max por um período tão longo, com o ano de transição em 2026, onde nos tornamos um fabricante e fornecedor independente de motores, é fantástico”.