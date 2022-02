F1, Christian Horner: recursos das equipas “são melhores que as de Michael [Masi]” | AutoSport

No mesmo momento que as equipas preparam o início da época, a FIA ainda tem em mãos o inquérito aos acontecimentos de Abu Dhabi, especificamente às decisões tomadas pela direção de corrida após o acidente de Nicholas Latifi e a saída do Safety Car para a pista.

Existe a possibilidade do diretor de corrida Michael Masi ser substituído, mas o deverá mesmo acontecer é o reforço da equipa e meios à disposição do diretor, algo que agrada a Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull.

“O novo Presidente [da FIA] está focado nisso e penso que há um grande esforço para garantir que o diretor de corrida tenha mais apoio”, disse Horner à Sky Sports. “As ferramentas que nós [as equipas] temos à nossa disposição são melhores em relação às de Michael e da sua equipa, por isso penso que tem havido mais atenção a esse tema durante o inverno.

Para Horner é necessário o reforço do apoio ao diretor de corrida, para além de simplificar alguns processos que o regulamento ainda não permite. “Penso que verão esse papel mais bem apoiado, o que esperemos que permita que as decisões sejam mais fáceis e mais rápidas, mas penso que também precisamos de olhar para os regulamentos para simplificar alguns deles”.

O resultado do inquérito será divulgado, segundo informação da FIA, dia 18 de março, assim como os novos processos e recursos introduzidos para esta época.