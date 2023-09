F1: Christian Horner reage às declarações de Helmut Marko sobre Sergio Pérez | AutoSport

O episódio das declarações de Helmut Marko sobre Sergio Pérez ainda faz correr tinta, mesmo depois do austríaco ter pedido desculpa publicamente ao piloto mexicano, que acrescentou ontem ter perdoado as palavras anteriores do conselheiro da Red Bull. Durante toda a controvérsia, a equipa de Milton Keynes não publicou qualquer comunicado, mantendo-se em silêncio sobre o sucedido, tendo sido questionada esta posição por parte de Lewis Hamilton.

Pela primeira vez, Christian Horner reagiu publicamente ao sucedido e explicou porque a sua equipa não o fez antes. “Em primeiro lugar, aqueles comentários não foram corretos”, disse o chefe de equipa da Red Bull à Sky. “Penso que Helmut rapidamente reconheceu isso e pediu desculpa, tanto publicamente como diretamente a Sergio, e falou diretamente com ele sobre o assunto. Penso que estamos sempre a aprender na vida, mesmo aos 80 anos de idade, e penso que inevitavelmente aprenderam-se lições”. Horner acrescentou ainda que “o ‘Checo’ é um elemento muito popular da nossa equipa, é um elemento importante da nossa equipa. Fiz um grande esforço para o contratar na época de 2021”.

Sobre o silêncio da equipa durante todo o episódio, o britânico salientou que “do ponto de vista de Helmut, ele pediu desculpa. Ele não é um empregado da Red Bull Racing. Por isso, sobre a questão de não termos publicado uma declaração, ele faz parte do grupo Red Bull e o grupo obviamente, emitiu esse pedido de desculpas através do canal Servus TV”.

Questionado sobre a opinião de Hamilton, Horner afirmou que “Helmut é tecnicamente um empregado direto ou um consultor do grupo, portanto, não me cabe a mim responder a essa pergunta. É óbvio que já falámos sobre isso. Sei que ele se arrepende do que disse e pediu desculpas. E como eu digo, mesmo com 80 anos de idade não é tarde para aprender.”

Horner confirmou que a Red Bull esteve em conversações com a F1 e a FIA sobre este tema. “Há um código de conduta, um código de ética e o código desportivo. Claro que comunicamos com a FIA e a FOM ao longo da última semana, como podem imaginar, e isso é um assunto que lhes diz respeito. Obviamente, não é da responsabilidade da equipa”, concluiu.

Foto: Lars Baron/Getty Image/Red Bull Content Pool