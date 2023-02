F1, Christian Horner: RB19 no Bahrein “será obviamente um pouco diferente” do apresentado | AutoSport

A Red Bull apresentou o projeto para a nova época de 2023 num evento em Nova Iorque que não correu na perfeição. O que os fãs mais esperavam era por espreitar pelo RB19, o novo monolugar da equipa de Milton Keynes, esperando que a pintura fosse diferente da do passado. No entanto, depois de alguma espera, quando o carro foi revelado percebeu-se rapidamente que pouco do que se via era mesmo o novo RB19. A pintura é igual e o carro pouca, ou nenhuma, diferença faz para o monolugar com que a equipa conquistou o título mundial de construtores de 2022. Há semelhança do que fizeram na apresentação da época passada, a Red Bull voltou a mostrar muito pouco no lançamento da nova temporada.

“O carro que foi mostrado hoje será obviamente um pouco diferente quando o virem no Bahrein”, admitiu Christian Horner em entrevista após o evento nos EUA. “O que se viu hoje obviamente não é um reflexo total do que irá estar na pista do Bahrein dentro de algumas semanas. Hoje foi realmente sobre a apresentação das aspirações da equipa para o ano seguinte, os parceiros que temos e, claro, o anúncio emocionante da parceria com a Ford. Fazê-lo aqui nos EUA, neste mercado, é obviamente a primeira vez para a Red Bull Racing”.

Acontece que nem mesmo Max Verstappen viu ainda o RB19. “Para ser honesto, ainda não o vi”, disse o bicampeão do mundo de Fórmula 1. “Não vi nenhuma fotografia ou renderização, porque não estou interessado neste tipo de coisas. Só quero o carro rápido e não importa como se parece. Só falei sobre as melhorias de desempenho em termos de tempo de volta do carro”.

Foto: FIA / Getty Images / Red Bull Content Pool