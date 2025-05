F1: Christian Horner quer um “reset” às regras nas lutas em pista

“Acho que já não temos uma corrida natural. Parece que talvez estejamos a ficar demasiado regulamentados nas lutas roda com roda. E não tenho a certeza se precisamos de o fazer… Está a tornar-se pouco natural. Por isso, não sei se precisamos de fazer um pequeno reset. Seria bom se, talvez, os pilotos discutissem isso na próxima corrida, porque parece que quando se introduzem demasiados regulamentos, acaba-se por conduzir de acordo com os regulamentos e torna-se pouco natural.”

Christian Horner apelou à FIA para aliviar as regras que regulam os duelos roda com roda na Fórmula 1, afirmando que as corridas estão a tornar-se “pouco naturais” e “demasiado regulamentadas”. O chefe da Red Bull manifestou estas preocupações após os recentes incidentes envolvendo Max Verstappen e os pilotos da McLaren, Oscar Piastri (na Arábia Saudita) e Lando Norris (em Miami), um dos quais resultou numa penalização.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros