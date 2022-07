F1: Christian Horner quer mudanças nas regras dos recomeços após bandeiras vermelhas | AutoSport

O arranque do GP da Grã Bretanha ficou marcado pelo violento acidente que envolveu Zhou Guanyu, Pierre Gasly, George Russell e Alex Albon. Com as bandeiras vermelhas mostradas logo na curva 2, ainda antes da passagem de todos os carros pela segunda linha do Safety Car, a grelha para o recomeço da prova teve de ser a grelha inicial, menos os carros danificados, o que prejudicou Max Verstappen. O piloto da Red Bull fez um grande arranque, mas acabou por ter de largar novamente do segundo posto, uma vez que não havia dados de referência para fazer a grelha com a ordem que existia depois da largada. Christian Horner defende que é preciso rever este procedimento e mudar, pois o seu piloto foi prejudicado com isso:

“Questionamos o que aconteceu”, disse Horner, de acordo com o GPFans. “Nem todos os carros tinham atravessado a segunda linha do Safety Car, pelo que entendi. A única referência que tinham era a linha de partida, e foi por isso que voltaram a essa ordem. É algo que talvez precisemos de ver”.