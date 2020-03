F1: Christian Horner quer motores mais baratos

2021 será o ano da entrada em vigor do limite orçamental que impedirá as equipas de gastar em demasia em certas áreas. Mas Christian Horner, diretor da Red Bull quer motores mais baratos para que os custos da competição baixem.

Os custos de desenvolvimento dos motores não está inserido no limite orçamental das equipas, mas o responsável da Red Bull acredita que deveriam estar:

“Embora nos concentremos muito no limite de orçamento do lado do chassi, o motor não está inserido neste limite”, disse ao RaceFans.net numa entrevista exclusiva, “e acho que é vital para a sustentabilidade do fornecimento de motores de Fórmula 1 que os custos sejam reduzidos.”

“Eu acho que todas as empresas estão sob crescente pressão e, portanto, o custo é uma questão-chave na mente de todos os fabricantes, não só da Honda. Acho que Renault, Mercedes e até Ferrari têm os mesmos desafios. Isso é uma preocupação para a Fórmula 1, principalmente com a forma como o mercado mundial está no setor automóvel.”