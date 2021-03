F1, Christian Horner: “Quem está à frente é o nº1”

Sérgio Pérez é a nova cara da Red Bull, e o quarto companheiro de equipa de Max Verstappen desde 2019. Poderia pensar-se que o mexicano está condenado a ser o nº2, mas Christian Horner deixou tudo em aberto:

“Quem está à frente é o número um”, disse Horner à Ziggo. “É assim há anos. Eles têm o mesmo carro e as mesmas oportunidades. A contratação do Checo [Pérez ] é boa pois ele é experiente e um tipo fantástico. Os dois dão-se bem e penso que ele acrescenta algo à equipa, o que é positivo. Ele e Max trabalham bem juntos, fazem uma boa combinação”.

Quanto à época 2021, que parece ter começado da melhor maneira, Horner está otimista:

“Nunca é fácil e as mudanças de regras são maiores do que se poderia esperar”, continuou Horner. “A equipa tem trabalhado arduamente e é fascinante ver as diferentes interpretações [das regras] das outras equipas”.

“Para fazer melhor do que em 2020, estamos a basear-nos nos aspetos positivos de 2020, continuando a partir da vitória na última corrida e mantendo o ímpeto que a acompanhou. Esperemos que este ano possamos ter um desempenho bom”.