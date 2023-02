F1: Christian Horner propõe redução dos testes de inverno | AutoSport

Numa altura em que muitas equipas se queixam de falta de tempo para testar, Christian Horner afirmou que se pode reduzir ainda mais o tempo de teste.

Segundo o chefe da Red Bull, dois dias de testes seriam o suficiente, olhando ao calendário cada vez maior da F1:

“Olhem para a fiabilidade que tivemos esta manhã”, disse Horner, “Penso que tivemos uma bandeira vermelha muito cedo (para o Felipe Drugovich da Aston Martin) tratada muito rapidamente. Estes regulamentos são bastante estáveis, e pode-se mesmo argumentar que se pode reduzir o tempo de testes, quando se olha para a fiabilidade. Quase se poderia dizer que, com o número de corridas que os promotores procuram fazer agora, porque não fazer dois dias de testes e depois começar a correr. Se isso criar um pouco mais de incerteza no início da época, será isso uma coisa tão má? Temos temp suficiente no resto do ano para resolvermos um mau arranque”.