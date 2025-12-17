F1: Christian Horner procura regresso pela porta da Alpine

O afastamento de Christian Horner da Fórmula 1 poderá não ser tão prolongado como inicialmente se previa. Seis meses após a sua saída abrupta da Red Bull, surgem informações que apontam para um possível regresso ao paddock, não através de um cargo executivo, mas como investidor, contornando assim as limitações impostas pelo seu atual período de gardening leave.

De acordo com o jornal neerlandês De Telegraaf, Horner terá mantido conversações sobre a aquisição de uma participação na Alpine, equipa sediada em Enstone. Esta via permitir-lhe-ia regressar à Fórmula 1 com influência direta, sem assumir de imediato uma função formal de gestão — possibilidade que, ainda assim, não está excluída no futuro.

A Alpine atravessa um dos períodos mais difíceis da sua história recente, tendo terminado em último lugar no Campeonato de Construtores. A equipa encerrou igualmente o seu programa de motores em Viry-Chatillon, pondo fim à presença da Renault como fornecedora oficial de unidades de potência na Fórmula 1, antes da transição para motores Mercedes em 2026. Esta decisão reforçou a especulação em torno de uma eventual venda parcial ou total da equipa.

Apesar de o Grupo Renault continuar a ser o acionista maioritário, 24% do capital foi vendido em 2023 ao fundo norte-americano Otro Capital, operação que abriu espaço à entrada de investidores mediáticos como Anthony Joshua e Rory McIlroy. Num contexto de forte valorização das equipas de Fórmula 1, impulsionada pelo crescimento global do desporto, admite-se que a Otro Capital possa estar recetiva a realizar mais-valias.

A eventual disponibilidade para vender tornaria a Alpine atrativa para figuras como Horner, que alia credibilidade desportiva a peso comercial. A isto junta-se a dimensão pessoal, uma vez que o conselheiro executivo da Alpine, Flavio Briatore, mantém uma relação de amizade de longa data com Horner.

A Alpine pode ser mesmo a porta do regresso de Horner à F1, num papel, para já, diferente.