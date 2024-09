F1, Christian Horner: “Problemas já vêm do ano passado”

A Red Bull Racing está a lidar com o impacto da inesperada saída de Adrian Newey do cargo de chefe de projeto, o que contribuiu para as recentes dificuldades da equipa. Christian Horner, o chefe de equipa da Red Bull, reconheceu que, embora a saída de Newey tenha sido significativa, os problemas de desempenho da equipa já existiam antes da sua saída.

Apesar destes desafios, Horner continua confiante de que a equipa irá ultrapassar a atual crise. A liderança da equipa no campeonato de construtores está agora ameaçada, com a McLaren a reduzir a diferença. O futuro de Newey continua incerto, com especulações que o ligam a equipas como a Ferrari e a Aston Martin.

“Os problemas que temos, quanto mais dados vemos, estes problemas já existiam antes. Alguns dos problemas já existiam no ano passado, é isso que parece. Nem uma única pessoa tem uma influência tão grande de uma corrida para outra, perdemos algum desempenho. A situação atual no que diz respeito à competitividade, bem, ninguém está contente na equipa, claro. Temos uma equipa incrível. Produziram carros incríveis nos últimos anos e também vão resolver este problema. Trata-se apenas de perceber exatamente qual é o problema e depois encontrar uma solução.”