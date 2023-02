F1: Christian Horner prevê um novo adversário entre Red Bull, Ferrari e Mercedes | AutoSport

Todas as alterações nos regulamentos da Fórmula 1 foram pensados para que as diferenças entre as equipas sejam menores, possibilitando mais lutas nas provas e nas classificações do mundial. Para já, temos assistido a lutas renhidas no meio do pelotão, mas no topo da classificação Red Bull, Mercedes e Ferrari terminaram destacadas no final da temporada passada, por exemplo. Ainda assim, Christian Horner prevê que isso possa mudar já em 2023, dando como possível que Aston Martin, Alpine e McLaren se possam juntar ao “top 3”.

“Alpine fez progressos na segunda metade do ano”, disse o responsável da Red Bull ao Auto Motor und Sport. “Aston Martin… continuamos a ouvir grandes expectativas da sua parte, por isso não se sabe qual será a ordem classificativa. A McLaren pode recuperar este ano. Inevitavelmente a grelha deve, com regulamentos estáveis, começar a encurtar”.

Sobre os principais adversário da sua equipa, Horner coloca, como é óbvio, Ferrari e Mercedes na linha da frente. “Claro que a Ferrari teve um carro muito bom no ano passado, vão começar logo na luta este ano e a Mercedes, estou certo que recuperará do annus horribilis do ano passado. Portanto, os adversários vão ser muito fortes”, concluiu.