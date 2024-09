F1, Christian Horner: “Precisamos de ter dois pilotos a dar bons resultados”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, realçou a necessidade de ambos os pilotos, incluindo Sergio Perez, terem um desempenho consistente após as dificuldades de Perez durante o Grande Prémio de Singapura.

Apesar de uma boa prestação no Azerbaijão, Perez não conseguiu igualar a forma do colega de equipa Max Verstappen em Singapura, qualificando-se mal e terminando no 10º lugar. Perez teve dificuldades em ultrapassar carros, como o Haas de Nico Hülkenberg, e não conseguiu capitalizar os ganhos iniciais.

Horner destacou que, embora o segundo lugar de Verstappen tenha mantido a liderança no Campeonato de Pilotos, o fraco desempenho de Perez contribuiu para que a Red Bull perdesse terreno para a McLaren no Campeonato de Construtores. A McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri consistentemente no pódio, colocou a Red Bull sob pressão. Horner apelou a Pérez para que se esforçasse e ajudasse a garantir pontos vitais para a equipa.

“Acho que precisamos de ter dois pilotos a dar bons resultados”, admitiu. “O Checo teve um bom fim de semana no fim de semana passado [em Baku]. Ele teve um fim de semana difícil este fim de semana. Precisamos de fazer melhor pois a McLaren está a colocar dois pilotos no pódio. Por isso, temos de nos certificar de que o Checo consegue encontrar a direção certa.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA