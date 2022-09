F1, Christian Horner: “Porsche tem de se decidir” | AutoSport

O negócio parecia sólido até a semana passada, mas a entrada da Porsche na Red Bull está a complicar-se. Algumas dúvidas começaram a surgir sobre o acordo entre as duas partes e Christian Horner deixou uma mensagem clara: a Porsche tem de se decidir e tem de aceitar o espírito da Red Bull.

A Red Bull desde sempre que foi uma equipa independente que fez as coisas à sua maneira. A entrada da Porsche começa a ser vista como uma ameaça à fórmula que tem permitido o sucesso. As palavras de Horner mostram isso mesmo:

“Eles precisam de decidir se querem,ou não, juntar-se à festa”, disse ele à Sky Sports. “Teria de ser, como digo, dentro desta cultura, da forma como vamos para as corridas. A Red Bull sempre foi uma equipa independente”, continuou ele. “Tem sido um dos nossos pontos fortes, a espinha dorsal do que alcançámos é a nossa capacidade de nos movermos rapidamente. Faz parte do ADN de quem nós somos. Não somos uma organização operada corporativamente e esse é um dos nossos pontos fortes. Este é um pré-requisito absoluto para o futuro. Qualquer relação com qualquer fabricante ou parceiros teria de encaixar com a Red Bull. Temos este novo capítulo, um novo e excitante capítulo para o qual nos dirigimos no lado do negócio das unidades motrizes. Temos um talento fenomenal que se juntou à empresa. Estamos em boa forma. O tempo dirá se abraçamos um parceiro neste programa ou, como o plano está neste momento, continuamos por nossa conta”.