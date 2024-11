F1, Christian Horner: “Porquê o diretor de corrida demorou tanto tempo a acionar a bandeira vermelha?”

Christian Horner mostrou-se muito frustrado aos microfones da Sky F1, devido ao tempo que levou à Direção de Prova a acionar a bandeira vermelha. A razão da sua fúria é simples: a tabela de tempos que resultou do momento em que foi acionada a bandeira vermelha, não lhe agradou.

Esta ‘estória’ já começou ontem com o Safety Car Virtual da corrida Sprint, com a McLaren a ter ainda tempo para trocar a posição dos seus dois pilotos, passando Lando Norris para a frente, e houve gente a dizer que a Direção de Corrida beneficiou a McLaren com o atraso do VSC.

Hoje, a Direção de Corrida esperou que quem estava a meio de uma volta rápida a terminasse, e Max Verstappen foi um dos que perdeu com isso, porque foi o primeiro ou segundo a passar depois do incidente de Lance Stroll pelo que a sua volta foi obviamente interrompida.

Para Christian Horner, a bandeira vermelha devido ter sido imediata, disse, irado, Sky Sports F1, após a saída de Max Verstappen da Q2: “É extremamente frustrante. Numa sessão como esta há obviamente muita coisa a acontecer. Não percebemos porque é que demorou tanto tempo a aparecer [a bandeira vermelha].

Foi obviamente um grande acidente, numa das curvas mais perigosas do circuito, e foram precisos 40 segundos para acionar a bandeira vermelha. É o segundo dia consecutivo em que tivemos chamadas muito tardias, quer tenha sido a VSC ontem, ou a bandeira vermelha hoje. As outras bandeiras vermelhas foram todas instantâneas. É muito, muito duro, mas é o que é e temos de tentar recuperar esta tarde. Assim que se tem um acidente como aquele, a bandeira vermelha deveria ser imediata. Se a bandeira vermelha tivesse sido dada imediatamente, o Max estaria em 10º e teria tido tempo para mais uma volta. Gostaríamos de compreender o pensamento do diretor de corrida para perceber porque demorou tanto tempo a lançar a bandeira vermelha”, disse Christian Horner.

Percebemos onde quer chegar, a questão é que não sabemos se vai ser respondida…