F1, Christian Horner: “penso que vamos ter grandes corridas pela frente” | AutoSport

Christian Horner revelou que a Red Bull está confiante para o que aí vem, os engenheiros apresentaram uma grande lista de coisas para testar e conseguiram ‘marcar’ a maior parte das ‘caixas’ face ao tempo que tinham, os dois pilotos tiveram uma boa sensação com o carro. A Red Bull tem uma boa base, mas “só durante este fim-de-semana é que vamos poder ver, saber qual é o ponto de partida” começou por dizer, referindo-se depois às palavras de Max Verstappen, que disse ontem que o carro é bom em todo o lado, em comparação com o ano passado, destacando… a perda de peso: “Penso que a perda de peso que o carro teve é impressionante. Por vezes, no ano passado, tínhamos um excesso de peso de até 10kg. Por isso, penso que toda a equipa fez um excelente trabalho para chegar ao limite mínimo de peso. Mas a Fórmula 1 é uma evolução constante.

Está-se constantemente a refinar e a desenvolver todos os elementos.

O RB18 foi um grande carro, mas obviamente a regulamentação mudou, a revisão das regras aerodinâmicas, a FIA colocou na mesa alguns desafios, portanto, nunca se sabe bem: será que fizemos o suficiente? Será que nos adaptamos o suficiente? Só quando se vêem os outros carros e depois se começa a ver os tempos por volta a chegar, é que se começa a formar uma imagem. Mas na realidade o primeiro teste foi bom. O feedback dos pilotos é bom, ambos saíram do carro felizes com o equilíbrio que tinham”, disse Christian Horner, que explica o desafio que enfrenta Sergio Pérez e…todos os restantes pilotos da F1: “o Max é um concorrente dos diabos, e é durão… provavelmente o mais duro de sempre na Fórmula 1, o Checo está agora no seu terceiro ano na equipa, está confiante, confortável e tem de estar no seu jogo mais alto e não apenas com o Max. Todos os pilotos das outras equipas estão a esforçar-se uns pelos outros, os pilotos da Mercedes estão a esforçar-se, temos também um veterano bastante motivado num carro verde (Alonso), por isso vai ser um ano realmente emocionante e penso que vamos ter grandes corridas pela frente.”